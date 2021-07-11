مجلس تنسيق مشترك.. ثمار زيارة سلطان عمان التاريخية للرياض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقعت السعودية وسلطة عمان، الأحد، مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني.

جاء ذلك خلال الزيارة التاريخية التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان للرياض وعقب مباحثات مثمرة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.





وشهد خادم الحرمين الشريفين وسُلطان عُمان، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، توقيع المذكرة.

وقع من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب العماني بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عمان.





حضر توقيع مذكرة التفاهم، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

كما حضرها من الجانب العُماني، شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيـر المكتب السلطاني، و حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.

وكان الملك سلمان وضيفه سلطان عمان قد عقدا جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية، وبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

وأعرب العاهل السعودي وسلطان عُمان عن ارتياحهما التام لما تشهده العلاقات بين البلدين من تنسيق مشترك وتفاهم تجاه القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

وبعد جلسة المباحثات أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مأدبة غداء تكريماً للسلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق له.