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قلادة الملك عبدالعزيز ووسام آل سعيد يرصعان علاقة الرياض ومسقط

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبادل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق أرفع أوسمة البلدين.

واستقبل العاهل السعودي، ظهر اليوم الأحد، سلطان عُمان، في مدينة نيوم.

وعقب جلسة المباحثات، منح خادم الحرمين الشريفين، سلطان عمان قلادة الملك عبدالعزيز، كما منح سلطان عمان، خادم الحرمين الشريفين وسام آل سعيد أرفع الأوسمة العمانية.

وتعد قلادة الملك عبدالعزيز أحد أهم التشريفات للقادة والرؤساء، وتأتي القلادة متساوية مع قلادة بدر الكبرى، وتمنح للملوك والرؤساء والقادة، ولا يتم منحها إلا بموجب أمر ملكي سام.

وتقلد عدد من رؤساء العالم قلادة الملك عبدالعزيز، وممن تقلدوها من الرؤساء، جورج بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب رؤساء الولايات المتحدة السابقين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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