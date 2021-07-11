القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 49 مئوية والرياض 48

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرض المركز الوطني لـ الأرصاد مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم الأحد.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن القيصومة سجلت 49 درجة مئوية اليوم، أما وسط الرياض “محطة أتوماتيكية” فسجلت 48 مئوية، وفي القصيم ورفحاء 47 درجة، أما الأحساء فسجلت 46 درجة مئوية.

طقس اليوم:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق ( نجران، عسير، الباحة ) كما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من الرياض.

رياح وأتربة:

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية، وذلك يشمل المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر، كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.



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