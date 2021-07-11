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شكرا لقرائتكم الملك سلمان وسلطان عمان يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لـ تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11
الملك سلمان وسلطان عمان يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لـ تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني
بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وجلالة سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني.
وقع مذكرة التفاهم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عمان.
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