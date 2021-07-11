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الملك سلمان وسلطان عمان يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لـ تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

الملك سلمان وسلطان عمان يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لـ تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني

بحضور ولي العهد الأمير

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وجلالة سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني.

الملك سلمان وسلطان عمان يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لـ تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني - متابعات الخليج 365

وقع مذكرة التفاهم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عمان.

الملك سلمان وسلطان عمان يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لـ تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني - متابعات الخليج 365

الملك سلمان وسلطان عمان يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لـ تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني - متابعات الخليج 365الملك سلمان وسلطان عمان يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لـ تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني - متابعات الخليج 365
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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