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شكرا لقرائتكم 20197 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
20197 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع
الرياض الأعلى بـ 6435 مخالفة
متابعات الخليج 365 - واس
بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (20197) مخالفة وذلك للفترة من 24 / 11 / 1442هـ حتى 30 / 11 / 1442هـ.
الرياض الأعلى تليها الشرقية
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(6435)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2935)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2205)، ومنطقة القصيم بـ(2032)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1779)، ومنطقة الجوف بـ(1197)، ومنطقة تبوك بـ(820)، ومنطقة حائل بـ(728)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(651)، ومنطقة جازان بـ(467)، ومنطقة عسير بـ(348)، ومنطقة الباحة بـ(321)، ومنطقة نجران بـ(279).
أهمية الالتزام بالاحترازات
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
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