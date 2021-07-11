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20197 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

20197 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

الرياض الأعلى بـ 6435 مخالفة

متابعات الخليج 365 - واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس “كوفيد-19” (20197) مخالفة وذلك للفترة من 24 / 11 / 1442هـ حتى 30 / 11 / 1442هـ.

الرياض الأعلى تليها الشرقية

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(6435)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2935)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2205)، ومنطقة القصيم بـ(2032)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1779)، ومنطقة الجوف بـ(1197)، ومنطقة تبوك بـ(820)، ومنطقة حائل بـ(728)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(651)، ومنطقة جازان بـ(467)، ومنطقة عسير بـ(348)، ومنطقة الباحة بـ(321)، ومنطقة نجران بـ(279).

أهمية الالتزام بالاحترازات

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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