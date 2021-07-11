السعودية | وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان

شكرا لقرائتكم وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قلادة الملك عبدالعزيز تقديراً للسلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان.

كما قدم سُلطان عُمان لخادم الحرمين الشريفين، وسام آل سعيد الذي يعد أرفع الأوسمة العمانية تقديراً له.

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ثم شهد خادم الحرمين الشريفين وسُلطان عُمان، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني.

وقعها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عمان.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية (الوزير المرافق)، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

كما حضرها من الجانب العُماني شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيـر المكتب السلطاني، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.