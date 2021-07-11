محمد بن مسعود - الدمام - بمساحة تجاوزت 32 ألف م2 من السجاد استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله ‏⁧أكملت وزارة الشؤون الإسلامية⁩ والدعوة والإرشاد ‏أعمال مشروع فرش مسجدَيْ نمرة بمشعر ⁧عرفات⁩ والمشعر الحرام بمشعر مزدلفة⁩، ‏بمساحة تجاوزت 32 ألف م2 من السجاد. يأتي ذلك استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. 11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 05:37 PM بمساحة تجاوزت 32 ألف م2 من السجاد استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله "الشؤون الإسلامية" تُكمل فرش مسجدَيْ نمرة بعرفات والمشعر الحرام بمزدلفة "الشؤون الإسلامية" تُكمل فرش مسجدَيْ نمرة بعرفات والمشعر الحرام بمزدلفة ‏⁧أكملت وزارة الشؤون الإسلامية⁩ والدعوة والإرشاد ‏أعمال مشروع فرش مسجدَيْ نمرة بمشعر ⁧عرفات⁩ والمشعر الحرام بمشعر مزدلفة⁩، ‏بمساحة تجاوزت 32 ألف م2 من السجاد. يأتي ذلك استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. الكلمات المفتاحية ، "الشؤون الإسلامية" تُكمل فرش مسجدَيْ نمرة بعرفات والمشعر الحرام بمزدلفة ،

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