- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
لم تكن تلبية سلطان عُمان الشقيقة هيثم بن طارق، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأولى، بل سبقه السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله - بعد توليه الحكم قبل ٥٠ عامًا.
وتأتي زيارات حُكّام سلطنة عمان الشقيقة للمملكة العربية السعودية واختيارها لتكون الوجهة الأولى لهم بعد تولّيهم مقاليد الحكم؛ نظرًا لثقلها وأهميتهم بالنسبة لهم.
ونَشر المعرّف التاريخي "نوادر من التاريخ" على منصة التواصل الإجتماعي "تويتر"، صورة نادرة قال بأنها أول زيارة خارجية للسلطان قابوس بن سعيد بعد توليه الحكم. وقال بأن هذه الزيارة إلى السعودية في ١١ ديسمبر ١٩٧١م تلبية لدعوة تلقاها من الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله-.
يُشار إلى أن زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق هي الأولى خارجيًّا منذ تقلّده الحكم، وتأتي تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه - وتمتدّ إلى يومين، وسط تفاعل وترحيب كبير من المجتمع السعودي بضيف خادم الحرمين الشريفين.
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 05:35 PM
اختار السعودية لتكون وجهته الخارجية الأولىصورة تاريخية عمرها ٥٠ عامًا تجمع الراحلين الملك فيصل والسلطان قابوس
لم تكن تلبية سلطان عُمان الشقيقة هيثم بن طارق، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأولى، بل سبقه السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله - بعد توليه الحكم قبل ٥٠ عامًا.
وتأتي زيارات حُكّام سلطنة عمان الشقيقة للمملكة العربية السعودية واختيارها لتكون الوجهة الأولى لهم بعد تولّيهم مقاليد الحكم؛ نظرًا لثقلها وأهميتهم بالنسبة لهم.
ونَشر المعرّف التاريخي "نوادر من التاريخ" على منصة التواصل الإجتماعي "تويتر"، صورة نادرة قال بأنها أول زيارة خارجية للسلطان قابوس بن سعيد بعد توليه الحكم. وقال بأن هذه الزيارة إلى السعودية في ١١ ديسمبر ١٩٧١م تلبية لدعوة تلقاها من الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله-.
يُشار إلى أن زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق هي الأولى خارجيًّا منذ تقلّده الحكم، وتأتي تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه - وتمتدّ إلى يومين، وسط تفاعل وترحيب كبير من المجتمع السعودي بضيف خادم الحرمين الشريفين.
، صورة تاريخية عمرها ٥٠ عامًا تجمع الراحلين الملك فيصل والسلطان قابوس ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر صورة تاريخية عمرها ٥٠ عامًا تجمع الراحلين الملك فيصل والسلطان قابوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.