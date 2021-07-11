شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الملك سلمان يودع سلطان عمان لحظة مغادرته قصر "نيوم" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حرص خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على توديع سلطان عمان، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، لحظة مغادرته قصر نيوم.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد استقبل، في قصر نيوم، السلطان هيثم بن طارق، حيث أجرى معه جلسة مباحثات رسمية.

وشهدت الجلسة الرسمية استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.