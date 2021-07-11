شكرا لمتابعة خبر عن اللجنة الاقتصادي بنادي الابل تسعى لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المتعلقة بمنتجات الابل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمد الجمهور (صدى):

تواصل اللجنة الاقتصادية في نادي الابل التي يترأسها الأمير عبدالرحمن بن خالد جهودها المستمرة لتطوير الجانب الاستثماري و تعمل بشكل مستمر من خلال اللقاءات وورش العمل المتواصلة مع رجال الاعمال من ملاك الابل لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المتعلقة بمنتجات الابل من الحليب واللحوم وجاري العمل على اطلاق العديد من المشاريع المعنية بهذا الشأن في المستقبل القريب .

وفي هذا الاطار قام صاحب السمو الملكي الامير عبد الرحمن بن خالد بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الابل وممثل المملكة بالمنظمة الدولية للابل بزيارة عضو اللجنة الأقتصادية بالنادي رجل الأعمال ومالك الابل أحمد بن عبدالله التويجري في منزله اليوم ببريدة .

وقد رحب التويجري بسمو الأمير عبدالرحمن بن خالد وصحبه الكرام في زيارتهم ولقائهم باخوتهم ومحبيهم .

وعبر التويجري عن سعادته بهذه الزيارة الكريمة من سمو الأمير عبدالرحمن الذي يقوم بدور هام ومحوري بالنهو باقتصادايات الابل والعمل على وضع الركائز الأساسية لإطلاق استثماراتها والتوسع في مشاريع الابل والاستثمار فيها لتكون رافداً هاماً من روافد الاستثمار والاقتصاد وفق رؤية المملكة 2030.