شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "الغنبوصي" يحتفى بلقاء الملك سلمان وسلطان عمان بقصيدة جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الشاعر العماني "على الغنبوصي" عن قصيدة جديدة بعنوان "طويق سمحان" احتفاءًا بزيارة سلطان عمان، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، إلى المملكة، ولقائه بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وجاءت قصيدة الشاعر كالتالي:

جروا لي العازي ترى الراس طربان من مسقط الحكمة لنجد العذية

دعوة هل العوجا له قدر وشان لديار أخو نورة ديارة الحمية

من طاري معزي إلى العز سلمان المجد ثابت والمواقف جلية

ونيوم ساحلها من الشوق ولهان هيثم وصل وتباشرت في مجيه

طويق صافخ بالفخر كف سمحان على التقى والطيب والشاذلية

لا من هدا أو ثور الجو دخان سلمان مع هيثم مرد القضية

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين استقبل، في قصر نيوم، اليوم، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، حيث أجرى معه جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

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