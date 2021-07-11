شكرا لمتابعة خبر عن 200 ريال غرامة رمي المخلفات من السيارات في طرقات عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

طبقت بلدية محايل عسير، غرامة مالية قدرها 200 ريال على إلقاء المخلفات في الطرق والأماكن العامة من قائدي وراكبي المركبات.

وجاء ذلك للحد من السلوكيات الخاطئة والعمل على القضاء على التشوه البصري، بالإضافة إلى القضاء على البيئات الحاضنة للأمراض والمسببة لانتشار الأوبئة.

ومن جانبه، قال رئيس بلدية محايل، سعيد بن علي حافظ، إن هذه الغرامات يسري تطبيقها بداية من اليوم الأحد الموافق 1 من ذي الحجة 1442هـ.

وأشار إلى أنه يتم تطبيقها بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومشاركة فريق العمل التطوعي بالبلدية من خلال توعية المواطنين والمقيمين في المتنزهات والمرافق العامة بأهمية النظافة والحث على وضع المخلفات في أماكنها المخصصة لها.