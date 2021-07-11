شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: نحن بالمملكة في الأشواط الأخيرة من جائحة كورونا "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إننا في أشواط نهائية مع جائحة كورونا مع توفر اللقاحات والإقبال المبشر عليه.

وأوضح محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة للكشف عن مستجدات كورونا:"أبشركم.. نحن بالمملكة في الأشواط الأخيرة من جائحة كورونا".

وحذر متحدث الصحة، من التراخي، قائلا:"احذروا..لاتكون أيام عيد الأضحى فترة للتراخي".

وتابع:"اقتربنا من 20 مليون جرعة في المملكة"، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.