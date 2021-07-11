شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. التلفزيون العماني ينشر أغنية تؤكد العلاقة التاريخية بين السعودية وعمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشر التلفزيون العماني أغنية أخوية تؤكد العلاقة التاريخية الأبدية بين الشعبين الشقيقين السعودي والعماني.

وتقول مطلع الأغنية: "نهجنا واحد ومقصدنا الثريا.. والأخوة شرع وصعودك صعودي".

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر نيوم اليوم، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.