شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للجميع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تحصين 50% من المواطنين والمقيمين في المملكة بجرعة كورونا الأولى.

وأوضحت الوزارة أن الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا وصل لـ 15.6 مليون جرعة، وبلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى 17.4 مليون جرعة، فيما وصل عدد الذين حصلوا على الجرعة الثانية 2.2 مليون جرعة.