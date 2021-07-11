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«الصحة»: تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 1189 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 482,414 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 13 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7976 حالة وفاة.

وأوضحت "الصحة" ‏أن منطقة مكة المكرمة سجلت اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا بعدما سجلت 260 إصابة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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