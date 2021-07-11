شكرا لمتابعة خبر عن «نزاهة»: إيقاف 298 شخصًا لتورطهم في قضايا فساد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" خلال شهر ذو القعدة 1443هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 340 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 999 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 298 مواطنًا ومقيما.

وأوضحت الهيئة، أن منهم موظفين من وزارات الدفاع، الداخلية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الطاقة التجارة والنيابة العامة؛ لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير.

وأكدت هيئة مكافحة الفساد، أنه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء، لافتة إلى أن لحماية المال العام والحفاظ عليه ساهم بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: الهاتف المجاني: 980 الفاكس: 0114420057