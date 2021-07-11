شكرا لمتابعة خبر عن 3 خطوات لإنشاء سند لأمر إلكتروني عبر منصة نافذ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن 3 خطوات لإنشاء سند لأمر إلكتروني عبر

وتتيح منصة نافذ للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونيا، فيما تعد الخطوة الأولى: إصدار طلب إنشاء السند لأمر من قبل الدائن، ثم الخطوة الثانية: قبول واعتماد السند من قبل المدين، حفظ السند وإمكانية الاطلاع عليه.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك لتوفير بيئة وقائية رقمية لسوق سندات التنفيذ، تحفظ حقوق الأطراف، تعمل على سرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه، كما تضمن اكتمال أركان السندات، وتسهم في زيادة موثوقية سندات التنفيذ.