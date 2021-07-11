5 مناطق تتصدر مخالفات كورونا في المملكة خلال أسبوع

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، تسجيل أكثر من 20 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمملكة خلال أسبوع، مشيرة إلى أن 5 مناطق سجلت العدد الأعلى من المخالفات.

وقالت وزارة الداخلية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا بلغت (20213) مخالفة، وذلك للفترة من 24 / 11 / 1442هـ حتى 30 / 11 / 1442هـ.

وذكرت في إنفوجراف توضيحي أن منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(6435)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2935)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2205)، ومنطقة القصيم بـ(2032)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1779).

وأشارت إلى أن منطقة منطقة الجوف سجلت (1197) ثم منطقة تبوك بـ(820)، ومنطقة حائل بـ(728)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(651)، ومنطقة جازان بـ(467)، ومنطقة عسير بـ(348)، ومنطقة الباحة بـ(321)، ومنطقة نجران بـ(279).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.