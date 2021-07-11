إزالة مخالفات عشوائية على مساحة 56 ألف متر بجدة

الرياض - محمد عبدالله - أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية طيبة الفرعية عدداً من المخالفات بمخطط مواقع السيارات التالفة شرق حي الحمدانية على مساحة قدرت بـ 56 ألف متر وذلك ضمن جهودها في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية لمهندس محمد جابر الزهراني، أن فرق الرقابة الميدانية بالبلدية باشرت إزالة كافة العشوائيات عبارة عن «مظلات خشبية» و«هناجر» والتي بُنِيَتْ بلا مستمسكات شرعية مضيفاً أنه جرى سحب 15 من السيارات العاطلة على مساحة 56.245م2.

وأكد الزهراني أن البلدية ستواصل أعمالها لتحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية.

13 خدمة رقمية عبر المنصة التشغيلية

ومن ناحية أخرى أطلقت أمانة جدة 13 خدمة رقمية جديدة للمواطنين والشركات والمؤسسات، عبر منصة الخدمات التشغيلية من خلال النفاذ الوطني الموحد، وذلك استكمالاً لأعمال الإدارة العامة للاتصالات الإدارية والأرشفة الإلكترونية لإجراءات الأتمتة والتحول الرقمي، وإتاحة تقديم المعاملات الإلكترونية «معاملتك من بيتك» دون الحاجة لمراجعة الأمانة ، ويأتي هذا في إطار برامج التحول الرقمي في القطاع البلدي والارتقاء بخدمة العملاء.

وأوضحت مدير عام الاتصالات الإدارية والأرشفة الإلكترونية في الأمانة ، غزل سمير السليماني ، أن الخدمات الرقمية المتاحة على المنصة تشمل: تقديم طلب إلكتروني ،طلب توصيل من لوحة إنارة طلب مكافحة ،المباني الآيلة للسقوط «معاملة فك حظر» – نقل/رفع مكونات شبكة الإنارة – طلب تقديم تعهد – إقرار عدم المراجعة – شكوى مواطن على موقع – تنفيذ حكم «قرار» - تنفيذ حكم «مطالبة مالية»، تظلمات وشكاوي التراخيص ،شكوى لمتابعة بلاغ سابق.

وبينت السليماني أن الأمانة تهدف من خلال تطوير خدماتها الرقمية، إلى إيقاف التعاملات الورقية وتقليص الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات والمؤسسات بتسهيل الحصول على الخدمة دون الحاجة للحضور لمقر الأمانة، وذلك في مكان واحد عبر البوابة الإلكترونية.