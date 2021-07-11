خادم الحرمين وسلطان عُمان يعقدان جلسة مباحثات رسمية بنيوم

الرياض - محمد عبدالله - عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

جاء ذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وقد أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مأدبة غداء تكريمًا للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والوفد المرافق له.

حضر المباحثات، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الوزير المرافق، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

كما حضرها من الجانب العُماني، صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيـر المكتب السلطاني، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية.

ووصل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، اليوم، إلى المملكة العربية السعودية؛ في أول زيارة خارجية له منذ تولّيه مقاليد الحكم، وذلك تلبيةً لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان في مقدمة مستقبلي سلطان عُمان، الذي وصل برفقة عددٍ من الوزراء بينهم الداخلية والخارجية وترويج الاستثمار، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وشهدت مراسم استقبال رسمية ترحيبًا بالسلطان هيثم لدى وصوله مطار خليج نيوم، حيث قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضًا جويًا رسمت فيه ألوان العلم العماني، وأطلقت المدفعية السعودية 21 طلقة ترحيبًا بقدوم جلالته.

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