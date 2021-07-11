الجبير: زيارة سلطان عُمان للمملكة تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والأخوية

الرياض - محمد عبدالله - أكَّد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، إلى المملكة العربية السعودية، تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتطلع إلى رفع مستوى التنسيق والشراكة في مختلف المجالات.

وأضاف «الجبير» أن الزيارات المتبادلة بين البلدين أسهمت في رفع مستوى التنسيق بينهما وتوسيع آفاق التعاون الثنائي والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

وحول مبادرة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، «الشرق الأوسط الأخضر» قال : أبدى السلطان هيثم بن طارق، مساندة سلطنة عُمان الشقيقة لجميع جهود المملكة في هذا الشأن، وأتى ذلك خلال تباحثه مع سمو ولي العهد عن التحديات البيئة التي تواجهها المنطقة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما تضمنه إعلان مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» من مبادرات نوعية تعالج هذه التحديات.

وأشار إلى أنَّ المملكة وعُمان عملا بنجاح للتصدّي لجائحة فيروس كورونا من خلال العمل والتعاون والتنسيق المشترك عبر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهذا كان له بالغ الأثر في السيطرة على انتشار الفيروس والحد من تبعاته.

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