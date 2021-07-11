هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية والإدارية

الرياض - محمد عبدالله - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي القعدة، وذلك من خلال 340 جولة رقابية.

وقالت الهيئة، إنه تم التحقيق مع 999 متهما في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 298 مواطنا ومقيما منهم موظفون من وزارات: الدفاع والداخلية والصحة والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والطاقة، والتجارة. والنيابة العامة لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.