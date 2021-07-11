أخبار السعودية.. وصول سلطان عُمان لنيوم.. وإجازة عيد الأضحى 10 أيام

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد الموافق 11يوليو 2021 منها: سلطان عُمان يصل نيوم تلبيةً لدعوة من خادم الحرمين، وإجازة عيد الأضحى للقطاع العام من 15 لـ25 يوليو.

سلطان عُمان يصل نيوم تلبيةً لدعوة من خادم الحرمين

وصل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية؛ في أول زيارة خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم، وذلك تلبيةً لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

إجازة عيد الأضحى للقطاع العام من 15 لـ25 يوليو

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الأحد مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام هذا العام 1442هـ - 2021م.

المؤسسة العامة للتقاعد تتيح أجهزة الخدمة الذاتية بمختلف مناطق المملكة

أتاحت المؤسسة العامة للتقاعد أجهزة الخدمة الذاتية في مختلف مناطق المملكة.

هيئة الزكاة: لا يوجد حدّ إلزامي للتسجيل في «التصرفات العقارية»

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إنه لا يوجد حد إلزامي للتسجيل في ضريبة التصرفات العقارية.

«الفيصل» يسلّم كسوة الكعبة لكبير السدنة نيابة عن خادم الحرمين

سلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

«السعودية للكهرباء» تعدّد مزايا «الفاتورة الثابتة» وتشرح كيفية التسجيل بها

دعت الشركة السعودية للكهرباء، مشتركيها الراغبين إلى التسجيل في خدمة «الفاتورة الثابتة»، نظرًا للمميزات التي توفرها للمشترك، من تسهيل الدفع على المشترك وتنظيم استهلاكه من الطاقة الكهربائية، من خلال تسديد قيمة ثابتة شهريًا، تحتسب بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ 12 شهرًا الماضية.

7 خطوات للاشتراك في «التأمينات أون لاين»

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 7 خطوات للاشتراك في التأمينات أون لاين للاستفادة من الخدمات المختلفة مثل صرف وحساب معاش التقاعد وتعجيل البيانات وطباعة الإشعار السنوي.

إطلاق برامج التدريب المسائي في 29 معهدًا بمختلف المناطق

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، انطلاق برنامج التدريب المسائي في المعاهد للبنين بـ 29 معهدًا في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال العام التدريبي المقبل.

إغلاق 25 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية في معابدة مكة

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 25 منشاةً مخالفة للاشتراطات الصحية وذلك خلال اليومين الماضيين.

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