«هيئة المنافسة» تنشر دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ

الرياض - محمد عبدالله - أعلن محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم، اليوم الأحد، موافقة مجلس الإدارة على نشر دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أنه يمكن الاطلاع على دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الرابط

ويهدف الدليل إلى توضيح معايير الإبلاغ عن التركزات الاقتصادية، ورفع مستوى الشفافية، وتمكين المنشآت والأفراد من اتباع الطرق المثلى في فهم وتطبيق نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) بتاريخ 1440/06/29 هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة (337) بتاريخ 1441/10/25 ھ.

كما يهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتقديم الإرشادات للإسهام في خلق بيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز توافر السلع بجودة عالية وأسعار متنوعة، وتحفيز الابتكار والتطوير لدعم النمو الاقتصادي.

ويسهم الدليل في مساعدة أصحاب المصلحة بما في ذلك الشركات والهيئات الحكومية والعاملين في مجال القانون والمستشارين القانونيين وعامة الناس على إدراك قواعد المنافسة في فحص وتقييم صفقات الاندماج والاستحواذ.

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