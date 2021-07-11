«الشؤون الإسلامية» تدشن مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة

الرياض - محمد عبدالله - دشَّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمكتبه اليوم الأحد، مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة بتقنية الواقع الافتراضي في نسخته الأولى.

وأكَّد أنَّ إطلاق المشروع يتماشى مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة التي تعنى بجانب التوعية والإرشاد وتبصير الحجاج والمعتمرين بأحكام المناسك وبلغات عالمية، مبينًا أن المشروع ثمرة من ثمرات الدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة للوزارة وبرامجها وأعمالها خدمة لدين الله ونشرًا لمنهج الوسطية والاعتدال وتشرفًا بخدمة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله عليه الصلاة والسلام.

وأشار إلى أن الوزارة سخرت كوادرها ونفذت الكثير من المشاريع والبرامج التقنية للتيسير على ضيوف الرحمن وتقديم الخدمة مع الحرص على سلامتهم وصحتهم.

وكان التدشين قد بدأ بفيلم وثائقي قدمته إدارة تقنية المعلومات بالوزارة استعرضت فكرة وعمل المشروع الذي يُمكن من إجراء تدريب عملي على شعائر الحج والعمرة خطوة بخطوة باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي ثلاثية الأبعاد 3D، وتفاعلي، ومتعدد اللغات والبيئات (تطبيق على أنظمة أندرويد وIOS آيفون/آيباد، وعلى الشبكة العنكبوتية، وتطبيق ويندوز.

وتضمن الفيلم محاكاة المناسك بشكل أقرب للواقع تعتمد على نمذجة واقعية ذات جودة عالية، آخذة بعين الاعتبار التعديلات الأخيرة (توسعة المطاف، وتوسعة الصفا والمروة، وتوسعة الجمرات) وذلك لتقليل الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الحجاج قدر الإمكان، كما يتضمن المشروع محاكاة الحشود وذلك لإضفاء الواقع الحقيقي في الحج والعمرة.

ويهدف المشروع إلى تعريف غير المسلمين بفريضة الحج والعمرة، كما سيحقق المشروع إحدى التوصيات الصادرة عن الملتقى العلمي العاشر لأبحاث الحج الذي أقيم في جامعة أم القرى، التي تنص على تصميم موقع الكتروني للتعلم الافتراضي لأركان الحج والعمرة.

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