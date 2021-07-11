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طائرات الصقور السعودية تقدم استعراضًا خلال مراسم استقبال سلطان عمان

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الرياض - محمد عبدالله - قدّمت طائرات الصقور استعراضاً جوياً خلال مراسم الاستقبال الرسمية لسلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق لدى وصوله مطار خليج نيوم، اليوم.

ورسمت طائرات الصقور السعودية ألوان العلم العماني، وأطلقت المدفعية السعودية 21 طلقة ترحيباً بقدوم سلطان عمان.

وكان سلطان عُمان هيثم بن طارق، وصل إلى نيوم، في أول زيارة خارجية له منذ تقلده الحكم، حيث كان ولي العهد الأمير في مقدمة مستقبليه.

وتستغرق زيارة السلطان هيثم للمملكة يومين، يلتقي خلالها بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في زيارة تؤكد عمق العلاقات التاريخيَّة بين السلطنة والمملكة العربيَّة السعوديَّة، وانطلاقًا من حرص قيادتَي البلدين الشقيقين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع بينهما.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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