أمير مكة يتفقد المشاعر المقدسة غدا

يتفقد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، يوم غد الاثنين، يرافقه نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، المشاعر المقدسة للوقوف على جاهزية المواقع والمرافق لاستقبال ضيوف الرحمن.

ويدشن أمير مكة خلال الزيارة عددا من المرافق التي تقدم الخدمة لضيوف الرحمن, كما يزور عِدّة مواقع في عرفات ومنى ومزدلفة، ويطلع على آخر التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الحجيج.