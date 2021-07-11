نزاهة توقف 298 مواطنا ومقيما في قضايا إدارية وجنائية

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ذو القعدة اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (340) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (999) متهم في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (298) مواطن ومقيم منهم موظفين من وزارات (الدفاع، الداخلية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الطاقة، التجارة) والنيابة العامة لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.



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