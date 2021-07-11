إعلان مواعيد بدء ونهاية عطلة عيد الأضحى لجميع القطاعات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام هذا العام 1442 هـ - 2021. وقالت الوزارة إن بداية الإجازة للقطاع العام بنهاية دوام يوم الأربعاء 04 / 12 / 1442 هـ الموافق 14 / 07 / 2021، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 / 12 / 1442 هـ الموافق 25 / 07 / 2021.

وأبانت أن بداية الدوام للقطاع العام ستكون يوم الاثنين 16 / 12 / 1442 هـ الموافق 26 / 07 / 2021.

كما أعلنت الوزارة مواعيد عطلة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي هذا العام 1442 هـ - 2021، موضحة أن بداية الإجازة للقطاعين الخاص وغير الربحي ستكون بنهاية دوام يوم الأحد 08 / 12 / 1442 هـ الموافق 18 / 07 / 2021، وتستمر لمدة أربعة أيام.