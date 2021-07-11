المدينة والأحساء الأعلى حرارة وتوقعات بهطول الأمطار على 4 مناطق

سجلت المدينة والأحساء أعلى ارتفاع في درجة الحرارة إذ بلغت 47 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 24 درجة مئوية. أما نسبة الرطوبة فقد سجلت الوجه أعلى نسبة رطوبة بلغت 85، في حين سجلت العلا ورفحاء أقل نسبة رطوبة حيث بلغت 20.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (نجران، جازان، عسير والباحة) كما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية. وذلك يشمل المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر. كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.