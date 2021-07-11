السعودية | 20213 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (20213) مخالفة وذلك للفترة من 24 / 11 / 1442هـ حتى 30 / 11 / 1442هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(6435)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2935)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2205)، ومنطقة القصيم بـ(2032)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1779)، ومنطقة الجوف بـ(1197)، ومنطقة تبوك بـ(820)، ومنطقة حائل بـ(728)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(651)، ومنطقة جازان بـ(467)، ومنطقة عسير بـ(348)، ومنطقة الباحة بـ(321)، ومنطقة نجران بـ(279). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

محمد يوسف

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