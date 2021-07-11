محمد بن مسعود - الدمام - لكل الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم.. عبر تطبيق "صحتي" أكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم. وأوضحت الوزارة أن ذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق "صحتي". 11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 03:53 PM لكل الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم.. عبر تطبيق "صحتي" "الصحة": الجرعة الثانية من لقاح " كورونا" متاحة للجميع "الصحة": الجرعة الثانية من لقاح " كورونا" متاحة للجميع أكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة الآن لجميع الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم. وأوضحت الوزارة أن ذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق "صحتي". الكلمات المفتاحية ، "الصحة": الجرعة الثانية من لقاح " كورونا" متاحة للجميع ،

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