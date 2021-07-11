، نيوم .. خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع سلطان عُمان بحضور ولي العهد ،

محمد بن مسعود - الدمام - جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، في قصر نيوم، اليوم، السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

ورحب خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - به والوفد المرافق له، فيما أبدى سلطان عُمان سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

عقب ذلك، عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مأدبة غداء تكريماً للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والوفد المرافق له.

حضر المباحثات، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الوزير المرافق، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

كما حضرها من الجانب العُماني، السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، والسيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيـر المكتب السلطاني، والسيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، والسيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية.