فلسيطين.. تسجيل حالتي وفاة،و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا) إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 98.4 %، ونسبة الإصابات النشطة 0.5 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد تسجيل حالتي وفاة، و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و221 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

محمد يوسف

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