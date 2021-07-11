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فلسيطين.. تسجيل حالتي وفاة،و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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محمد الفلاح - الأحد 11 يوليه 2021

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد تسجيل حالتي وفاة، و53 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و221 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا) إن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 98.4 %، ونسبة الإصابات النشطة 0.5 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.

 

ولفتت إلى وجود 5 مصابين بغرف العناية المكثفة.

 

وكان الرئيس  الفلسطيني محمود عباس أصدر الأسبوع الماضي  مرسوماً رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لشهر جديد لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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