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السعودية | عضو مجلس الدولة بسلطنة عُمان: زيارة السلطان هيثم بن طارق للمملكة ستفتح آفاقا واعدة في مختلف مجالات التعاون

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 27 ثانية - 3:25 مساءً, 11 يوليو 2021 م

المناطق - الرياض

أكد عضو مجلس الدولة بسلطنة عُمان حاتم بن حمد الطائي, أن الزيارة التاريخية لجلالة السلطان هيثم بن طارق, سلطان عُمان إلى المملكة العربية تأتي في إطار العلاقات الثنائية القائمة الوطيدة بين البلدين، وتعكس مستوى التعاون المتواصل على أعلى المستويات.
وقال في تصريح صحفي: إن المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ترتبطان بعلاقات تاريخية ووشائج قربى ويتشاركان في أطول حدود برية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرًا إلى أن الزيارة ستفتح آفاقًا واعدة في مختلف مجالات التعاون.
وبين أن رؤيتي المملكة 2030 و عُمان 2040 تتشاركان في هدف تطوير مجال التجارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما ينعكس إيجابيًا على الوضع الاقتصادي لكلا البلدين .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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