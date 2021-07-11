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الموارد البشرية تعلن مواعيد عطلة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

الموارد البشرية تعلن مواعيد عطلة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مواعيد عطلة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي هذا العام 1442 هـ – 2021 م.
وأوضحت الوزارة أن بداية الإجازة للقطاعين الخاص وغير الربحي ستكون بنهاية دوام يوم الأحد 08 / 12 / 1442 هـ الموافق 18 / 07 / 2021 م وتستمر لمدة أربعة أيام.

 

القطاع الحكومي

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت أن مواعيد عطلة عيد الأضحى للقطاع الحكومي هذا العام 1442 هـ – 2021 م .
وأوضحت الوزارة أن بداية العطلة للقطاع الحكومي بنهاية دوام يوم الأربعاء 04 / 12 / 1442 هـ الموافق 14 / 07 / 2021 م، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 / 12 / 1442 هـ الموافق 25 / 07 / 2021 م.
وأبانت أن بداية الدوام للقطاع الحكومي ستكون يوم الاثنين 16 / 12 / 1442 هـ الموافق 26 / 07 / 2021 م.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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