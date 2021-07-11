الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

الملك سلمان يستقبل السلطان هيثم بن طارق في نيوم

متابعات الخليج 365 - نيوم

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، في مدينة نيوم.

وتأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق استجابة لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وتوسيعًا لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.

وسيتم خلال الزيارة بحث جوانب التعاون كافة التي من شأنها أن ترتقي بالبلدين إلى المستويات التي تلبي تطلعات أبنائهما وتحقق الأهداف المرسومة والغايات المنشودة في المجالات كافة؛ وصولًا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتكفل حاضرًا ومستقبلًا أكثر ازدهارًا ورخاءً وإشراقًا.

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