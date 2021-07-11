احتفاءً بالضيف الكبير .. 21 طلقة مدفعية واستعراض لطائرات الصقور السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - نيوم

بدأت مراسم استقبال رسمية لسلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق فور وصوله مطار خليج نيوم، حيث قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضًا جويًا رسمت فيه ألوان العلم العماني، وأطلقت المدفعية السعودية 21 طلقة ترحيبًا بقدوم جلالته.

وتأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق تلبية لدعوة أخيه خادم الحرمين الشريفين، وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه في مطار خليج نيوم.

وتأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق استجابة لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وتوسيعًا لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.

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