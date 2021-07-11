السلطان هيثم يصل مطار خليج نيوم.. والأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - نيوم

وصل قبل قليل السلطان هيثم بن طارق إلى مدينة “نيوم” بالمملكة العربية السعودية في زيارة دولة تستغرق يومين، وكان في مقدمة مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتأتي هذه الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق للمملكة لتعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتم عزف السلام الوطني لكلا البلدين وإطلاق 21 طلقة تحية استقبال للضيف الكبير السلطان هيثم بن طارق.

التشاور والتنسيق بمختلف الشؤون

وتأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق للمملكة استجابة لدعوة أخيه خادم الحرمين الشريفين في أول محطة خارجية لجلالته منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020 م، تأكيداً لمكانة الشقيقة الكبرى وقيادتها على المستوى السياسي والشعبي في عُمان، وبما تشكله من عمق إستراتيجي، ورقم مؤثر في الساحة الإقليمية والدولية، يقابلها تقدير واحترام من قيادة وشعب المملكة رسّخته مبادئ وحدة الأخوة والدين وحسن الجوار.

ويعكس لقاء القيادتين السعودية والعُمانية -في هذا التوقيت للتشاور والتنسيق في مختلف الشؤون التي تخدم مصلحة البلدين والمنطقة واستقراراها- ما يتمتعان به -رعاهما الله- من حكمة وبعد نظر في التعامل مع مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً ودولياً.

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