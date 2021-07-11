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السلطان هيثم يصل مطار خليج نيوم.. والأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

السلطان هيثم يصل مطار خليج نيوم.. والأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه

متابعات الخليج 365 - نيوم

وصل قبل قليل السلطان هيثم بن طارق إلى مدينة “نيوم” بالمملكة العربية في زيارة دولة تستغرق يومين، وكان في مقدمة مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتأتي هذه الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق للمملكة لتعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

السلطان هيثم يصل مطار خليج نيوم.. والأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه - متابعات الخليج 365

وتم عزف السلام الوطني لكلا البلدين وإطلاق 21 طلقة تحية استقبال للضيف الكبير السلطان هيثم بن طارق.

السلطان هيثم يصل مطار خليج نيوم.. والأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه - متابعات الخليج 365 السلطان هيثم يصل مطار خليج نيوم.. والأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه - متابعات الخليج 365

التشاور والتنسيق بمختلف الشؤون

وتأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق للمملكة استجابة لدعوة أخيه خادم الحرمين الشريفين في أول محطة خارجية لجلالته منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020 م، تأكيداً لمكانة الشقيقة الكبرى وقيادتها على المستوى السياسي والشعبي في عُمان، وبما تشكله من عمق إستراتيجي، ورقم مؤثر في الساحة الإقليمية والدولية، يقابلها تقدير واحترام من قيادة وشعب المملكة رسّخته مبادئ وحدة الأخوة والدين وحسن الجوار.

ويعكس لقاء القيادتين السعودية والعُمانية -في هذا التوقيت للتشاور والتنسيق في مختلف الشؤون التي تخدم مصلحة البلدين والمنطقة واستقراراها- ما يتمتعان به -رعاهما الله- من حكمة وبعد نظر في التعامل مع مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً ودولياً.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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