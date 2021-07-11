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ميادين وطرق نيوم تتوشح بأعلام المملكة وسلطنة عُمان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

ميادين وطرق نيوم تتوشح بأعلام المملكة وسلطنة عُمان

بمناسبة زيارة السلطان هيثم بن طارق

متابعات الخليج 365 - نيوم

توشحت ميادين وطرق نيوم وتزينت بأعلام المملكة العربية وسلطنة عُمان بمناسبة زيارة السلطان هيثم بن طارق التاريخية للمملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ميادين وطرق نيوم تتوشح بأعلام المملكة وسلطنة عُمان - متابعات الخليج 365

وتأتي هذه الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق للمملكة لتعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

التشاور والتنسيق بمختلف الشؤون

وتأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق للمملكة استجابة لدعوة أخيه خادم الحرمين الشريفين في أول محطة خارجية لجلالته منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020 م، تأكيداً لمكانة الشقيقة الكبرى وقيادتها على المستوى السياسي والشعبي في عُمان، وبما تشكله من عمق إستراتيجي، ورقم مؤثر في الساحة الإقليمية والدولية، يقابلها تقدير واحترام من قيادة وشعب المملكة رسّخته مبادئ وحدة الأخوة والدين وحسن الجوار.

ميادين وطرق نيوم تتوشح بأعلام المملكة وسلطنة عُمان - متابعات الخليج 365

ويعكس لقاء القيادتين السعودية والعُمانية -في هذا التوقيت للتشاور والتنسيق في مختلف الشؤون التي تخدم مصلحة البلدين والمنطقة واستقرارها- ما يتمتعان به -رعاهما الله- من حكمة وبعد نظر في التعامل مع مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً ودولياً.

ميادين وطرق نيوم تتوشح بأعلام المملكة وسلطنة عُمان - متابعات الخليج 365
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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