ميادين وطرق نيوم تتوشح بأعلام المملكة وسلطنة عُمان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-11

متابعات الخليج 365 - نيوم

توشحت ميادين وطرق نيوم وتزينت بأعلام المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان بمناسبة زيارة السلطان هيثم بن طارق التاريخية للمملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتأتي هذه الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق للمملكة لتعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

التشاور والتنسيق بمختلف الشؤون

وتأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق للمملكة استجابة لدعوة أخيه خادم الحرمين الشريفين في أول محطة خارجية لجلالته منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020 م، تأكيداً لمكانة الشقيقة الكبرى وقيادتها على المستوى السياسي والشعبي في عُمان، وبما تشكله من عمق إستراتيجي، ورقم مؤثر في الساحة الإقليمية والدولية، يقابلها تقدير واحترام من قيادة وشعب المملكة رسّخته مبادئ وحدة الأخوة والدين وحسن الجوار.

ويعكس لقاء القيادتين السعودية والعُمانية -في هذا التوقيت للتشاور والتنسيق في مختلف الشؤون التي تخدم مصلحة البلدين والمنطقة واستقرارها- ما يتمتعان به -رعاهما الله- من حكمة وبعد نظر في التعامل مع مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً ودولياً.



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