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أزالت لجان التعديات بمنطقة حائل، خلال شهر ذي القعدة، الماضي، 9.391.679 متراً مربعاً بالمنطقة تم التعدي عليها دون صك أو حجة استحكام.
وجاءت تفاصيل تلك المساحة كالتالي: اللجنة الأولى بحائل 12.020م2، واللجنة الثانية بحائل 50.325م2، وبمحافظة الغزالة 7.492م2، وبمحافظة الحائط 8.554.000م2، وبمحافظة سميراء 752.000م2، وبمحافظة السليمي 15.842م2.
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 02:56 PM
تضمّنت محافظات: الغزالة والحائط وسميراء والسليمي"تعديات حائل" تزيل أكثر من 9 ملايين متر مربع خلال ذي القعدة
أزالت لجان التعديات بمنطقة حائل، خلال شهر ذي القعدة، الماضي، 9.391.679 متراً مربعاً بالمنطقة تم التعدي عليها دون صك أو حجة استحكام.
وجاءت تفاصيل تلك المساحة كالتالي: اللجنة الأولى بحائل 12.020م2، واللجنة الثانية بحائل 50.325م2، وبمحافظة الغزالة 7.492م2، وبمحافظة الحائط 8.554.000م2، وبمحافظة سميراء 752.000م2، وبمحافظة السليمي 15.842م2.
، "تعديات حائل" تزيل أكثر من 9 ملايين متر مربع خلال ذي القعدة ،
المصدر : الخليج 365
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