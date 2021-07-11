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"تعديات حائل" تزيل أكثر من 9 ملايين متر مربع خلال ذي القعدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تضمّنت محافظات: الغزالة والحائط وسميراء والسليمي

أزالت لجان التعديات بمنطقة حائل، خلال شهر ذي القعدة، الماضي، 9.391.679 متراً مربعاً بالمنطقة تم التعدي عليها دون صك أو حجة استحكام.

وجاءت تفاصيل تلك المساحة كالتالي: اللجنة الأولى بحائل 12.020م2، واللجنة الثانية بحائل 50.325م2، وبمحافظة الغزالة 7.492م2، وبمحافظة الحائط 8.554.000م2، وبمحافظة سميراء 752.000م2، وبمحافظة السليمي 15.842م2.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 02:56 PM

تضمّنت محافظات: الغزالة والحائط وسميراء والسليمي

"تعديات حائل" تزيل أكثر من 9 ملايين متر مربع خلال ذي القعدة
خالد السليمي

أزالت لجان التعديات بمنطقة حائل، خلال شهر ذي القعدة، الماضي، 9.391.679 متراً مربعاً بالمنطقة تم التعدي عليها دون صك أو حجة استحكام.

وجاءت تفاصيل تلك المساحة كالتالي: اللجنة الأولى بحائل 12.020م2، واللجنة الثانية بحائل 50.325م2، وبمحافظة الغزالة 7.492م2، وبمحافظة الحائط 8.554.000م2، وبمحافظة سميراء 752.000م2، وبمحافظة السليمي 15.842م2.

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المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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