محمد بن مسعود - الدمام - معتمدة على توصية الاتحاد الأوروبي.. دولة خضراء أعلنت السويد أنه اعتباراً من يوم غد الاثنين سيسمح لمواطني المملكة العربية السعودية بدخول البلاد، معتمدة على توصية مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضع السعودية ضمن قائمة الدول الخضراء الآمنة من فيروس كورونا كوفيد - 19 .

وقالت السويد إن مواطني الدول المؤهلين لدخول البلاد بما فيها موطني العديد من الدول الأوروبية سيكون عليهم تقديم فحوصات طبية حديثة تثبت عدم حملهم لفيروس كورونا أو ثبت تعافيهم منه. 11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 02:46 PM معتمدة على توصية الاتحاد الأوروبي.. دولة خضراء السويد تسمح بدخول السعوديين اعتباراً من يوم غد السويد تسمح بدخول السعوديين اعتباراً من يوم غد أعلنت السويد أنه اعتباراً من يوم غد الاثنين سيسمح لمواطني المملكة العربية السعودية بدخول البلاد، معتمدة على توصية مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضع السعودية ضمن قائمة الدول الخضراء الآمنة من فيروس كورونا كوفيد - 19 .

وقالت السويد إن مواطني الدول المؤهلين لدخول البلاد بما فيها موطني العديد من الدول الأوروبية سيكون عليهم تقديم فحوصات طبية حديثة تثبت عدم حملهم لفيروس كورونا أو ثبت تعافيهم منه. الكلمات المفتاحية ، السويد تسمح بدخول السعوديين اعتباراً من يوم غد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر السويد تسمح بدخول السعوديين اعتباراً من يوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.