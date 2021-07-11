، بعد الاستقبال الرسمي.. ولي العهد والسلطان هيثم يتوجهان في موكب إلى قصر نيوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - سلطان عمان كان قد وصل المملكة اليوم تلبيةً لدعوة من خادم الحرمين الشريفين

توجّه ولي العهد والسلطان هيثم بن طارق بعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بمطار خليج نيوم في موكب رسمي إلى قصر نيوم.

يُذكر أنه وتلبيةً لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وصل السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، إلى نيوم، اليوم، في زيارة دولة للمملكة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقدمة مستقبِليه لدى وصوله مطار خليج نيوم.

وفور نزول السلطان هيثم من الطائرة، قدّمت طائرات الصقور السعودية استعراضاً جوياً رسمت فيه ألوان العلم العُماني، وأطلقت المدفعية السعودية إحدى وعشرين طلقة ترحيباً بقدوم جلالة سلطان عُمان.

وقد أجريت للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك تبادل التحية مع مستقبليه، وهما الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، (الوزير المرافق)، والسيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة.

وفي صالة التشريفات بالمطار، رحّب سمو ولي العهد بالوفد المرافق لسلطان عُمان وهم: السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، والسيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، والسيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، والسيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وعبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، والمهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقـل والاتصالات وتقنية المعلومات، وقيــس بن محمد اليوسف وزير التجـارة والصناعـة وترويج الاستثمار، والسيـد فيصل بن تركي آل سعيـد سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة.