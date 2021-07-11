محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي قراراً بترقية الدكتور يعن الله علي القرني إلى أستاذ دكتور في تخصص مناهج الرياضيات وطرق تدريسها بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بناءً على تقارير المجلس العلمي بالجامعة. وكان الأستاذ الدكتور يعن الله علي القرني قد تقدّم إلى الترقية بالعديد من البحوث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة وتقدم بكتاب التدريس وتنمية التفكير الناقد والإبداعي والذي تمت إجازته من المجلس العلمي بالجامعة. 11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 02:35 PM "القرني" أستاذ دكتور بجامعة المؤسس "القرني" أستاذ دكتور بجامعة المؤسس أصدر وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي قراراً بترقية الدكتور يعن الله علي القرني إلى أستاذ دكتور في تخصص مناهج الرياضيات وطرق تدريسها بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بناءً على تقارير المجلس العلمي بالجامعة. وكان الأستاذ الدكتور يعن الله علي القرني قد تقدّم إلى الترقية بالعديد من البحوث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة وتقدم بكتاب التدريس وتنمية التفكير الناقد والإبداعي والذي تمت إجازته من المجلس العلمي بالجامعة. الكلمات المفتاحية ، "القرني" أستاذ دكتور بجامعة المؤسس ،

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