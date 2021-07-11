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قدّمت طائرات الصقور السعودية استعراضاً جوياً خلال مراسم الاستقبال الرسمية لسلطان #عُمان السلطان هيثم بن طارق لدى وصوله مطار خليج نيوم، اليوم.
ورسمت طائرات الصقور السعودية ألوان العلم العماني، وأطلقت المدفعية السعودية 21 طلقة ترحيباً بقدوم جلالته.
وكان قد وصل سلطان عُمان هيثم بن طارق، إلى نيوم، في أول زيارة خارجية له منذ تقلده الحكم، حيث كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه.
وتستغرق زيارة السلطان هيثم للمملكة يومين، يلتقي خلالها بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في زيارة تأتي تأكيداً على عمق العلاقات التاريخيَّة بين السلطنة والمملكة العربيَّة السعوديَّة، وانطلاقًا من حرص قيادتَي البلدين الشقيقين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع بينهما.
11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442 02:35 PM
رسمت ألوان العلم العماني.. وأطلقت المدفعية السعودية 21 طلقة ترحيباً بقدوم جلالتهشاهد.. طائرات الصقور السعودية تقدم استعراضاً جوياً خلال مراسم استقبال سلطان #عُمان
قدّمت طائرات الصقور السعودية استعراضاً جوياً خلال مراسم الاستقبال الرسمية لسلطان #عُمان السلطان هيثم بن طارق لدى وصوله مطار خليج نيوم، اليوم.
ورسمت طائرات الصقور السعودية ألوان العلم العماني، وأطلقت المدفعية السعودية 21 طلقة ترحيباً بقدوم جلالته.
وكان قد وصل سلطان عُمان هيثم بن طارق، إلى نيوم، في أول زيارة خارجية له منذ تقلده الحكم، حيث كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه.
وتستغرق زيارة السلطان هيثم للمملكة يومين، يلتقي خلالها بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في زيارة تأتي تأكيداً على عمق العلاقات التاريخيَّة بين السلطنة والمملكة العربيَّة السعوديَّة، وانطلاقًا من حرص قيادتَي البلدين الشقيقين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع بينهما.
، شاهد.. طائرات الصقور السعودية تقدم استعراضاً جوياً خلال مراسم استقبال سلطان #عُمان ،
المصدر : الخليج 365
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