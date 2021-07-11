اخبار السعوديه

بالفيديو.. ولي العهد يستقبل سلطان عمان بعد وصوله إلى المملكة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ولي العهد يستقبل سلطان عمان بعد وصوله إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استقبل ولي العهد الأمير ، منذ قليل، سلطان عمان هيثم بن طارق بعد وصوله إلى المملكة.

وكشف مقطع فيديو عن ‏مراسم استقبال رسمية لسلطان عُمان لدى وصوله مطار خليج نيوم، حيث قدمت طائرات الصقور استعراضاً جوياً رسمت فيه ألوان العلم العماني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بقدوم جلالته.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين، وتوسيعاً لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا