شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ولي العهد يستقبل سلطان عمان بعد وصوله إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، منذ قليل، سلطان عمان هيثم بن طارق بعد وصوله إلى المملكة.

وكشف مقطع فيديو عن ‏مراسم استقبال رسمية لسلطان عُمان لدى وصوله مطار خليج نيوم، حيث قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضاً جوياً رسمت فيه ألوان العلم العماني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بقدوم جلالته.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين، وتوسيعاً لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات.