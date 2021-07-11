شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمير الشرقية يكرم مواطنًا انقذ منزل من الحريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

كرم الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية المواطن محمد بن عبدالله العليط من منسوبي أمانة المنطقة.

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وجاء ذلك بعد أن قام بعمل بطولي تمثل في إنقاذ عمارة سكنية من الحريق بعد اشتعال النيران في أحد السيارات في مواقف المبنى.

وقدم أمير الشرقية الشكر والتقدير للمواطن العليط واثنى على ما قام به من عمل بطولي ساهم في تالفي تفاقم الموقف واتساع رقعة الحريق بعد أن قام بسحب السيارة المشتعلة وابعادها عن المبنى.

وكان محمد العليط، قد أنقذ سكان الحي من كارثة بعد قيامه بسحب السيارة ومنع ألسنة النيران من انتشارها للأماكن المجاورة.

وقام المواطن من سحب السيارة المشتعلة من الخلف إلى وسط الشارع، بمعاونة بعض الأشخاص.

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