شكرا لمتابعة خبر عن أمير القصيم يكرم موظفين من منسوبي الشؤون الأمنية بالإمارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد المحسن (صدى):

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم ، موظفين من منسوبي وكالة الشؤون الأمنية بالإمارة وهم فوزان الرشود وعلي المحيميد بالتعاون مع شرطة المنطقة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأبدى سمو أمير منطقة القصيم سعادته بهذه المناسبة ، بتكريم موظفين من منسوبي إمارة المنطقة خدموا دينهم ووطنهم وبلادهم من خلال عملهم في القطاع الأمني ، مؤكداً أن هذه الخدمة التي يؤدونها خلال عملهم في سبيل المحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وأشاد سمو أمير القصيم بجهودهما ودورهما في اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم التقنية بإمارة المنطقة ، حرصا على الحد من مخالفة نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح.

من جانبه عبر الموظفان عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على هذا التكريم الذي ليس هو بمستغرب على

سموه مؤكدين أن هذا التكريم هو حافزا لهم لبذل المزيد من الجهود والعمل على تحقيق كل مايخدم الوطن.

بعد ذلك قام سمو الأمير فيصل بن مشعل بتكريمهما تقديراً لجهودهما في الحد من مخالفة نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

حضر التكريم وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني.