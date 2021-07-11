شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. اتشاح الطرق والميادين بأعلام المملكة وعُمان تزامنا مع زيارة السلطان هيثم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

اتشحت طرق وميادين المملكة بأعلام المملكة وعُمان بمناسبة زيارة جلالة سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق للمملكة.

ويزور سلطان عُمان هيثم بن طارق، المملكة، اليوم الأحد، في زيارة تمتد ليومين، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ونوّه رئيس اتحاد الغرف السعودية، عجلان بن عبدالعزيز العجلان، بما تشهده العلاقات السعودية العمانية من تطور مستمر في جميع المجالات.